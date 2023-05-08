Россияне используют новую тактику: Гуменюк предупредила о вероятности ракетных ударов в ближайшие дни

Россияне могут нанести удар по Украине не только 8-9 мая, но и позже. Как отметила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, в 2022 году распространены атаки врага в выдающиеся даты, однако в этом году у врага новая тактика.

Об этом шла речь во время телемарафона.

"В море корабельная группировка достаточно мощная — 16 кораблей в Черном море находится. Среди них продолжают чередование четыре надводных ракетоносителя", — заявила Наталья Гуменюк.

Она добавила, что суммарный залп "Калибров" может достигать 32 ракет, а это значит, что враг не отказался от идеи ракетного удара. Во время предварительной атаки враг использовал менее точные ракеты, фокусируясь на обнаружении противовоздушной обороны и ее истощении. Поэтому, как считает Гуменюк, после этого они могут применить уже высокоточное оружие, в том числе "Калибры".

"Хотя, по всей видимости, они высокоточное оружие экономят. Возможно, у них есть свои расчеты и замыслы на это оружие. Поэтому расслабляться нам сейчас нельзя…", – заявила она.

Она призвала украинцев к бдительности, а также не игнорировать сигналы воздушной тревоги и учитывать, что враг может поступить чрезвычайно коварно. Нельзя говорить, что он привяжет атаку к конкретной дате, но если анализировать 8 и 9 мая прошлого года, то их деятельность характеризовалась такими атаками, именно ракетными, именно по тыловым регионам Украины.

"Вполне вероятно, что их лозунг "можем повторить" может повториться и в этом", — считает Гуменюк.

В то же время, по ее словам, также следует отдавать себе отчет, что россияне уже неоднократно испытывали другую тактику, когда в значимые даты держали всех в напряжении, а удары совершали уже после этих дат, когда люди расслаблялись и не ожидали этого.

Накануне пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, зачем кафиры объявили "эвакуацию" гражданских из Запорожской области.

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