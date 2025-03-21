Россияне используют новую тактику применения дронов по Украине: полковник запаса ВСУ объяснил детали

Мы наблюдаем четкую тенденцию, что количество вражеских беспилотников, как минимум с декабря 2024 года, с каждым месяцем постоянно растет.

Враг постоянно увеличивает количество дронов, запуская их группами на большой высоте.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Эспрессо".

"Обратите внимание, что количество ракет, которое выпускала РФ с начала 2025 года по Украине, во-первых, было небольшим, второе – противник пытается это компенсировать дронами. Мы наблюдаем четкую тенденцию, что количество дронов, как минимум с декабря 2024 года, с каждым месяцем постоянно растет. Если на конец прошлого года 0 В феврале зафиксировано 3900 дронов. У меня есть устойчивое предчувствие, что на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что март это количество превысит. Будем видеть "новые достижения" российской агрессивной военной машины", – отметил он.

По словам Грабского, россияне используют новую тактику применения дронов по территории Украины. Эта тактика абсолютно вписывается в то, чего раньше мы не видели – сейчас противник сбивает дроны в атакующие город табуны, это один из элементов ночной атаки Одессы.

"Второй элемент – дроны заходят в Одессу на большой высоте примерно 2 км и с такой высоты пикируют. Мы не можем использовать наше преимущество относительно мобильных огневых групп. Даже технически сбить такую цель, которая пикирует на вас, очень сложно. И это является таким новым элементом в тактике противников таких модификаций. фикации мы знали давно, когда россияне увеличили боевую нагрузку с 48-50 кг до 80-90 кг, что делает эти дроны более опасными. Также россияне применяют реактивные двигатели, что увеличивает скорость дронов. То есть это не новые дроны, а происходит усовершенствование террористической тактики их применения", – резюмировал полковник запаса ВСУ.

Напомним, вечером 20 марта российские войска массированно атаковали Одессу и район беспилотниками. Была повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнули сильные пожары и пострадали три человека.

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