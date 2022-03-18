Россияне используют новую тактику в зоне отчуждения ЧАЭС: какая ситуация в ближайших населенных пунктах

Россияне используют новую тактику в зоне отчуждения ЧАЭС: какая ситуация в ближайших населенных пунктах

Новых жертв среди жителей нет.

Российские оккупанты используют новую тактику в Киевской области, а именно в зоне отчуждения ЧАЭС. Они обстреливают ближайшие населенные пункты из воздуха и быстро прячутся.

Об этом 18 марта сообщил председатель Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота.

"Оккупанты используют новую тактику — "выстрелил из огорода и свалил в Зону", то же касается самолетов — вылетают, разряжают боекомплект над домами у людей и убегают обратно", — написал он.

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По его словам, из Иванкова и других населенных пунктов Киевского направления некоторых выпустили в сторону зоны отчуждения, наверное, чтобы люди выезжали в Беларусь и создавали нужную картинку для пропагандистских российских СМИ.

"Желающих немного, но кое-кто временно осел по селам возле ЗВ. Новых жертв среди гражданских пока нет", — рассказал Сирота.

В Дитятках с продуктами ситуация более или менее стабильна. Из Страхолесья людям привозят бесплатно рыбу, украинцы делятся запасами между собой. Несколько попыток мародерства в деревне привели к несчастным случаям с конечностями у фигурантов, добавил Сирота.

Напомним, что в Чернобыле Киевской области российские оккупанты ограбили офисы предприятий и вывозят все — от спецодежды до компьютеров.

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