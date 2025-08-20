Россияне используют новый беспилотник с LTE-связью: в ГУР раскрыли детали

Атака дронами

Армия РФ использует новый беспилотник , представляющий еще большую опасность. Он оснащен LTE-связью и возможностью удаленного управления.

Об этом пишет ГУР МО.

3D-модель нового БпЛА армыъ РФ

Детали о новом дроне РФ

Как отмечается, новый беспилотник Россия может использоваться в качестве разведывательного или ударного дрона. Кроме этого, он может служить ложной целью для перегрузки украинского ПВО.

Ключевые характеристики:

оборудован камерой и двумя LTE-модемами для передачи видео в реальном времени или записи через мобильные базовые станции и получения команд для корректировки курса;

в ударной версии камера (при изменении угла обзора) и удаленное управление могут использоваться для наведения на цель оператором по принципу FPV;

имеет фюзеляж типа «дельта-крыло», подобный Shahed-131 (Герань-1), но несколько меньше;

навигация осуществляется помехозащищенной системой спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar.

«Почти половина компонентов беспилотника изготовлена в Китае (модули связи, миникомпьютер, регулятор питания, кварцевый генератор)», — подчеркивают в разведке.

Добавляется, что двигатель DLE установлен в носовой части фюзеляжа — это делает дрон наиболее похожим на боражирующий боеприпас «италмас» производства российской zala group.

Напомним, в России уже есть новые беспилотные ударные катера . Враг может применять их по аналогии "Шахедов". И для Украины это серьезная угроза.

Основной задачей этих вражеских беспилотных катеров будут удары по украинской морской инфраструктуре.

Так, россияне могут за один день, например, 400 катерами (подводными, надводными) атаковать порты, вышки, корабли – всю морскую инфраструктуру.