Россияне используют "Шахеды" для разведки и наведения: новая угроза для Украины

Дрон-камикаде "Шахед". / © MIL.IN.UA

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Российские кафиры начали применять дроны-камикадзе "Шахеды" не только для атак, но и для ведения разведки и корректировки ударов.

Как сообщает активист Сергей Стерненко, вчера в Сумской области враг использовал один из дронов для онлайн-трансляции атаки других "Шахедов" на украинский автотранспорт.

"Очевидно, враг будет дальше развивать это направление, и это очень опасно", - предупредил Стерненко.

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По его словам, россияне могут использовать "Шахеды" для:

ведение разведки в реальном времени;

корректировка ударов других дронов;

атак по движущимся целям, в том числе системам ПВО.

"Уже сейчас необходимо комплексное противодействие: от ограничений продаж SIM-карт и блокирования подозрительного трафика до развития полноценной системы 'дроновой ПВО' в тылу", - отметил он.

Стерненко подчеркнул, что без срочных мер украинские тылы останутся уязвимыми:

"Если будем двигаться так, как сейчас, наши тылы будут беззащитными. И враг начнет все атаки дронов осуществлять с онлайн-разведкой и управлением".

Ранее сообщалось, что Россия начала применять БпЛА типа Shahed-136/Герань-2 с химическими ядовитыми веществами.