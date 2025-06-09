Война в Украине / © Associated Press

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Россияне не преследуют стратегическую цель во время мероприятия на территорию Сумской области, а пытаются достичь информационного эффекта.

Об этом заявил военный обозреватель Василий Пехньо в эфире Эспрессо.

«Если вы меня спросите об их стратегической цели, что они этим хотят достичь, честно говоря, ее нет, кроме как информационной. Именно поэтому мне кажется, что за эту неделю, когда в эфире всех украинских медиа говорили о Сумщине, мы, я имею в виду украинские медийщики, кое-что подыгрывали российской пропаганде», — сказал Пехньо.

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По его словам, подлинным направлением главного удара остается Донбасс.

«На самом деле не Сумщина — место главного удара противника. Донбасс, Донецкая область, выход на границы Донецкой области — это цель номер один у противника. Даже во всех сводках Генерального штаба там наибольшее количество боевых соединений, наверное, процентов 80. Сумщина является вспомогательным, отвлекающим, информационным аспектом», — подчеркнул он.

Пехне добавил, что такая стратегия со стороны РФ — не нова. Подобные информационные атаки уже не раз имели место.

«Я вам за последние полгода назову из пяти таких информационных аспектов, которые были. Я думаю, что вы их вспомните. Херсон, 300 лодок — помните ноябрь прошлого года? Все кричали: „Насилие, будет захват Херсона“. Приходилось успокаивать, говорить: „Нет, это информационная атака на нас, успокоемся“», — напомнил Пехньо.

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Также он упомянул ситуацию с российской ракетой «Орешник».

«Следующее — ракета „Орешник“. Все кричали: „Насилие“. Забыли о ней, даже Путин о ней уже не вспоминает. Далее месяц назад упоминали Днепропетровщину, выход на границы. До недавнего времени, пока Deep State не писали об этом пост, опять же забыли об этом, потому что появился новый нарратив Сумщины», — отметил он.

Эксперт не исключает, что после Сумщины фокус российской информационной кампании сместится в другие регионы.

«Я не исключаю, что теперь на Сумщине, не достигнув какого-то глубинного успеха, россияне переключатся, например, на Запорожское направление. Запорожье»», — подытожил Василий Пехньо.

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Ранее сообщалось, что российская армия активизировала боевые действия в Сумском направлении. Захватчики пытаются расширить плацдарм на пограничные.

Мы ранее информировали, что российские войска ведут интенсивные обстрелы Сумской области, в том числе с применением авиации.