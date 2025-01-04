Россияне используют тактику "утечки" под Покровском: детали от военного

Россияне в Покровске пытаются избегать городских боев, однако проникают в малые пехотные группы.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Спикер сообщил, что оккупанты пытаются прервать коммуникации и логистические цепочки Сил обороны Украины.

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"Для того чтобы это сделать, они пытаются цепляться малыми группами в населенных пунктах к югу от Покровска по принципу зацепилась малая группа, закрепилась и подошла следующая. То есть продвижение с пропиткой", – пояснил Трегубов.

Однако наши защитники наносят удары по кафиров, в том числе дронами, высокоточным оружием, чтобы не дать им осуществить их замыслы.

Напомним, Покровск Донецкой области является центром тяжести битвы на данном направлении фронта.

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