Россияне используют уловки при атаках ракетами и дронами: в Воздушных силах рассказали какие

Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что при планировании массированных ракетных ударов и атак беспилотниками в Украине агрессорка Россия использует некоторые уловки. Москва учитывает все разведданные. Особенно касающиеся космической разведки и агентуры.

Об этом Игнат рассказал в интервью 24 каналу.

"И плюс люди, которые могут фотографиями помогать врагу. Кроме того, аэроразведка тоже ведется, чтобы выявить позиции. Тот же А-50 взлетает, когда работает наша ПВО, он видит приблизительные места пусков. Каждый раз они разные, но они составляют определенный алгоритм ", — подчеркнул он.

По словам представителя Воздушных сил, ВСУ известно об этой схеме. Впрочем, оккупанты это также учитывают при планировании последующих атак. В частности, россияне прокладывают маршрут ракет и ударных дронов так, что они могут летать по кругу.

"Они (оккупанты — Ред.) используют рельеф местности, русла Днепра, Днестра, Южного Буга, чтобы и ракета, и Shahed летели как можно ниже. Там подловить и сбить воздушную цель трудно, потому что радиолокационно их не видно. Крылатые ракеты так и спроектированы, чтобы прижиматься ниже к земле, сканируя при полете рельеф местности", — объяснил Игнат.

Напомним, в Украине предложили создать уровни воздушных тревог. Однако это предложение неуместно, считают в Воздушных силах ВСУ. По словам спикера Юрия Игната, все тревоги опасны. Кроме того, даже при работе ПВО существует угроза, поскольку уже сбитые российские ракеты и дроны падают на землю.

К слову, Россия во время ракетных атак по Украине выпускает так называемые фальш-цели, чтобы спровоцировать работу украинского ПВО. Пример использования фальш-цели: при поднятии в небо вражеских самолетов вроде бы фиксируется запуск ракеты, но затем цель исчезает с радаров или не наносит удар.

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