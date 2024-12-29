Россияне используют в войне неизвестную артиллерийскую установку: фото

Для создания этой САУ на новое шасси поставили пушку "Гиацинт-Б", которую сняли с хранения.

В войне против Украины российская оккупационная армия использует неизвестную колесную самоходную артиллерийскую установку (САУ).

Об этом сообщает портал "Милитарный" со ссылкой на видео, опубликованное российскими медиа.

Новая САУ имеет такую же компоновку и те же элементы наведения, как 152-мм самоходная гаубица 2С43 "Мальва". Но в ее артиллерийской части используется дальнобойная пушка 2А36 "Гиацинт-Б".

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Это увеличивает максимальную дальность огня САУ обычными обломочно-фугасными боеприпасами с 24,7 км до 30,5 км и активно-реактивными снарядами с 29 до 33,1 км.

В то же время эксперт в бронетанковой технике Андрей Тарасенко, проанализировав видео, утверждает, что эта САУ использует не новую артиллерийскую часть созданную на базе 2А36, а установленную на новое шасси пушку "Гиацинт-Б", которую сняли с хранения.

Пока новые пушки 2А36 в РФ не производятся. Их производство было сосредоточено на предприятии "Мотовилихинские заводы", которое с 2018 года находится в стадии банкротства.

Напомним, российские вооруженные силы начали использовать в войне против Украины технику, ранее служившую реквизитом на киностудии "Мосфильм".

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