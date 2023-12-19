Россияне используют запрещенный газ на поле боя: военные рассказали о последствиях

Российские кафиры применяют против украинских военных на войне запрещенный газ. Воины рассказывают, что если вдохнуть дважды, то дышать после этого уже не удается.

Об этом рассказал украинский защитник, командир 15-го отдельного полка Национальной гвардии Игр во время разговора с CNN.

По его словам, зимние бои "еще более заметны".

"На север от Роботиного, где несколько месяцев назад шли ожесточенные бои, украинские беспилотники уступают по численности российским. Недавно по одному из украинских окопов ударило 40 российских БПЛА в день. Украинские военные сталкиваются с неустанными волнами атаками российских бойцов из тюрем. Они хорошо обучены и экипированы, вооружены бронетехникой", — рассказывает военный.

Он также говорит, что часто вражеские отряды идут на штурм под влиянием наркотических веществ для усиления атаки.

"Воюющие в осажденных украинских окопах говорят, что теперь они столкнулись с другой угрозой: применением газа как оружия. За последние недели в этом районе было зафиксировано 9 инцидентов, во время которых едкий и легковоспламеняющийся газ был сброшен с беспилотников на украинские позиции, что привело к одному смертельному случаю", – рассказал CNN один украинский военный медик.

Пострадавшие солдаты рассказывают, что газ используется для того, чтобы вызвать панику, за которой следует обычные обстрелы или атаки с беспилотников.

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Представитель украинской разведки сообщил CNN, что вещество, которое применили россияне, было разновидностью газа CS.

Напомним, бои за Авдеевку Донецкой области не утихают четвертые сутки. Российская армия усилила обстрелы и пытается наступать с помощью бронированной техники. Враг хочет взять город в окружение.

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