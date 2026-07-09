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Россияне испытывают новый "невидимый" дрон: чем он опасен
Конструкция дрона должна обеспечить скрытность от радиоэлектронной разведки и устойчивость к воздействию РЭБ.
Россия тестирует новый ударный беспилотник крылатого типа на оптоволоконном управлении, который позиционируется как аналог дрона «Молния». Аппарат планируется запустить в серийное производство.
Об этом сообщил украинский специалист по системам радиоэлектронной борьбы Сергей «Флеш» Бескрестнов.
В России заявляют о намерениях наладить серийное производство такого аппарата, который станет аналогом ударного БпЛА «Молния» и будет иметь заявленную дальность полета до 50 километров.
Ключевая идея этой разработки схожа с концепцией ударных беспилотников с использованием искусственного интеллекта. Речь идет о том, чтобы совершить полет ударного БпЛА с боевой частью массой до 10 килограммов практически незаметным для украинской радиоэлектронной разведки и минимизировать возможность его подавления средствами радиоэлектронной борьбы.
Передача видеосигнала через оптоволокно обеспечивает высокое качество изображения, что позволяет оператору управлять дроном на малых высотах, минуя естественные и искусственные помехи. Полет на низких высотах также усложняет обнаружение беспилотника радиолокационными станциями.
Напомним, россияне начали применять реактивные «Шахеды», которые могут лететь со скоростью до 500 км/ч. Поэтому украинские дроны-перехватчики, рассчитанные на более медленные цели, не всегда могут их догнать.