Россияне испытывают новый "невидимый" дрон: чем он опасен

Россияне пытаются сделать новый дрон неуязвимым / © из соцсетей

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Россия тестирует новый ударный беспилотник крылатого типа на оптоволоконном управлении, который позиционируется как аналог дрона «Молния». Аппарат планируется запустить в серийное производство.

Об этом сообщил украинский специалист по системам радиоэлектронной борьбы Сергей «Флеш» Бескрестнов.

В России заявляют о намерениях наладить серийное производство такого аппарата, который станет аналогом ударного БпЛА «Молния» и будет иметь заявленную дальность полета до 50 километров.

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Ключевая идея этой разработки схожа с концепцией ударных беспилотников с использованием искусственного интеллекта. Речь идет о том, чтобы совершить полет ударного БпЛА с боевой частью массой до 10 килограммов практически незаметным для украинской радиоэлектронной разведки и минимизировать возможность его подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

Передача видеосигнала через оптоволокно обеспечивает высокое качество изображения, что позволяет оператору управлять дроном на малых высотах, минуя естественные и искусственные помехи. Полет на низких высотах также усложняет обнаружение беспилотника радиолокационными станциями.

Напомним, россияне начали применять реактивные «Шахеды», которые могут лететь со скоростью до 500 км/ч. Поэтому украинские дроны-перехватчики, рассчитанные на более медленные цели, не всегда могут их догнать.

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