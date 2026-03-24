Россияне тестируют новый реактивный дрон: в чем его опасность

Беспилотник / © ТСН

Оккупанты начали испытание новой ракеты-дрона «Герань-5». Главной особенностью этой разработки является сверхвысокая скорость, позволяющая обходить украинские системы защиты.

Об этом в интервью изданию «Бабель» рассказал специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов.

По словам эксперта, успехи Украины в разработке зенитных дронов заставили врага искать контрмеры. Поскольку украинские силы уже сбивают около 30% вражеских аппаратов зенитными дронами, россияне пытаются создать системы, позволяющие их БпЛА избегать поражения.

«Мы уже сбиваем их на 30% зенитными дронами, а будем сбивать на 99 или на 100. То есть им нужно будет придумать контрмеру. Что они могут сделать? Они могут создать систему уклонения. Соответственно, мы должны думать, как они это реализуют», — объяснил Бескрестнов.

Помимо технических характеристик, враг меняет и тактику. Россияне изучают новые высоты и выстраивают специальные коридоры на mesh-модемах для безопасного пролета своих аппаратов.

В чем проблема для украинских перехватчиков

Самым большим вызовом для Сил обороны может стать именно скорость «Герани-5». На данный момент украинские перехватчики способны развивать скорость до 300 километров в час, чего достаточно для борьбы с некоторыми реактивными «Шахедами». Однако новая российская разработка значительно превосходит эти показатели.

«Наши перехватчики не смогут летать со скоростью больше, условно, 300 километров в час. Реактивный "Шахед" сейчас летит 280-320 — против него еще есть какие-то идеи, как работать. Но россияне уже испытывают "Герань-5". Это ракета-дрон, летящая 500-600 километров в час», — подчеркнул специалист.

Враг также планирует наращивать скорость существующих реактивных беспилотников до 400 километров в час, чтобы нивелировать эффективность украинских перехватчиков по всей стране.

Флэш убежден, что все текущие попытки россиян относительно реактивных дронов направлены именно на преодоление украинской защиты. Это требует от Украины немедленной разработки новых технологических решений.

«Для того чтобы все наши перехватчики, которые мы построили и которыми обеспечили всю страну, не были эффективными. Я вижу, что так будет. Соответственно, мы уже сейчас должны заранее думать, как будем работать со скоростными реактивными дронами. А это уже реактивные перехватчики. Там уже совершенно другие технологии», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в Украине продолжается разработка собственных баллистических ракет. По данным представителей оборонной отрасли, одной из таких разработок является ракета ФП-9, над которой работает украинская компания Fire Point.

Как сообщали разработчики, ракета имеет дальность полета около 800-850 километров и боевую часть массой до 850 кг. Такая дальность теоретически позволяет поражать цели на значительном расстоянии, в том числе в крупных российских городах.

В компании объясняют, что баллистические ракеты могут иметь преимущество над крылатыми ракетами или беспилотниками благодаря высокой скорости, что затрудняет их перехват системами противовоздушной обороны.

По словам представителей разработчика, испытания ракеты необходимы для дальнейшей кодификации и возможного допуска к использованию и для официальных закупок для нужд обороны.

Также мы ранее писали, что Украина может столкнуться с истощением своих средств противовоздушной обороны, поскольку война против Ирана исчерпывает мировые запасы ракет к Patriot.