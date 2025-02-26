Россияне испытывают проблемы с логистикой под Покровском: DeepState рассказал, что происходит на фронте

Ситуация в районе Покровска продолжает усложняться для российских войск из-за проблем с логистикой. Враг сталкивается с трудностями в ротации личного состава, эвакуации тяжелораненых, а также с нехваткой боеприпасов, медикаментов и продовольствия.

Об этом сообщили DeepState.

Что происходит в этом направлении?

Из-за нестабильных логистических цепей россияне вынуждены использовать легкую автомобильную технику для атак.

Количество штурмовых действий заметно снизилось, а инициатива постепенно переходит в Сил Обороны Украины.

ВСУ проводят тактические контратаки, что позволяет улучшать позиции и усложнять действия противника.

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Враг пытается накапливать силы и совершать штурмы малыми группами, однако их попытки часто останавливаются ударами дронов.

Обстановка на южном Донбассе

В отличие от района Покровска, ситуация на юге Донбасса остается напряженной.

В районе Курахово россияне сосредотачивают силы, готовя наступательные действия. Основные бои продолжаются у Андреевки, Константинополя и Улаклева.

В районе Великой Новоселки оккупанты продолжают наступление после захвата Новотщеватого, Скудного и Бурлацкого.

В DeepState также сообщили, что один из наиболее активных участков на Покровском отрезке в Донецкой области — район села Серебряное, где противник давит на позиции украинских военных. После постоянных штурмов он смог захватить село Запорожье и пытается развивать свой успех в направлении отрезка населенных пунктов Преображенка-Троицкое-Орехово.