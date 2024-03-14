Россияне испытывают системы ПВО ракетами: Гуменюк оценила ситуацию на юге

Российские оккупационные войска не прекращают атаки беспилотниками южные области Украины, ведь это основной способ террора в ночное время. Также РФ пытается испытывать системы ПВО.

Об этом во время телемарафона сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Ночью вражеские Shahed были направлены с юга и скоординированы по центральным регионам, а также к северо-востоку.

"Два дрона в Николаевской области Силы обороны уничтожили. Далее прошлись в Днепропетровскую область, там их также догнали. Потом произошла мощная боевая работа", — рассказала она.

По ее словам, на юге россияне пытаются испытывать системы ПВО управляемыми авиационными ракетами. В частности, в течение суток тактическая авиация работала по Одесской области. Оккупанты дважды направили ракету и "убедившись, что системы ПВО готовы к противодействию, в другом направлении ракета потеряла боевую способность в воздухе".

Пока "не наблюдается ни одной единицы, присутствующей на выходе ни Азовского, ни Черного морей". Россияне пытаются производить подобные оборудования, ведь испытывают в этом необходимость.

"Мы видим и наблюдаем определенную панику из-за того, что у нас ловко овладевает дробная компонента. Кроме того, на нашей стороне география и правый берег, который выше левого, позволяет нам эффективнее применять радиоэлектронную борьбу", — добавила Гуменюк.

Уничтожение пункта управления дронами в районе Кинбурнской косы, который располагался на гражданском судне, несколько дней назад привело к тому, что в Николаевском направлении использование FPV-проводов существенно снизилось.

Как сообщалось, ночью против 14 марта российские оккупанты ударили по Украине дронами. Силы ПВО сбили 22 БпЛА. В общей сложности оккупанты выпустили 36 "Shahed".

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