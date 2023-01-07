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Россияне из артиллерии и минометов обстреливали Херсонщину: как прошли сутки

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
48
Время на прочтение
1 мин
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Россияне из артиллерии и минометов обстреливали Херсонщину: как прошли сутки

Фото: Associated Press

Погиб один человек.

За прошедшие сутки, 6 января, российские войска 39 раз обстреляли территорию Херсонщины. В частности, областной центр оккупанты атаковали девять раз.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Российская армия атаковала мирные населенные пункты из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. В Херсоне под ударом оказались жилые кварталы города. Снаряды попали в частные и многоквартирные дома на территорию и в здании подразделения пожарно-спасательной части.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб один человек — спасатель. Кроме того, семь жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты атаковали четыре населенных пункта Донецкой области. В результате обстрелов погибли двое гражданских, еще семь человек ранены.

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Дата публикации
Просмотры
48
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