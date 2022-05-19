Россияне из артиллерии и минометов обстреляли пограничные села на Сумщине — Генштаб

Россияне из артиллерии и минометов обстреляли пограничные села на Сумщине — Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на Сиверском направлении.

Там россияне продолжают оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 19 мая.

В целях уточнения расположения украинских подразделений, позиций артиллерии и маршрутов выдвижения враг осуществлял воздушную разведку с помощью беспилотников.

Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Сумской области: Эсмань, Сопич и Середина-Буда.

Напомним, что 19 мая оккпанты обстреляли с территории России село Старые Вырки Сумского района Сумской области.

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