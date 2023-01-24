Россияне из артиллерии и минометов ударили по Харьковщине: ранены люди

Российские войска днем 24 января из артиллерии обстреляли село Липцы Харьковской области. В результате атаки РФ двое гражданских ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Ранены, по данным чиновника, мужчина и женщина. У них осколочные ранения.

"Сегодня оккупанты осуществили артиллерийский обстрел села Липцы Харьковского района. Ранения получили два гражданских человека: 59-летний мужчина и 46-летняя женщина. Оба госпитализированы с осколочными ранениями. Состояние — среднее", — рассказал руководитель области.

Кроме того, оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенный пункт Стрелечья. Обошлось, к счастью, без пострадавших.

Напомним, утром 24 января войска РФ обстреляли Купянск Харьковской области. оккупанты попали в жилые дома гражданских людей. В результате атаки российских захватчиков произошли масштабные пожары.

За 23 января россияне продолжали массированно обстреливать приграничные населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах. В результате обстрелов РФ много разрушений гражданских объектов, ранен человек.

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