Россияне из артиллерии обстреляли Харьков: Терехов рассказал подробности

Российские оккупанты в понедельник, 15 августа, из артиллерии обстреляли Харьков.

Под обстрелы вечером попал Киевский район Харькова.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Харьков снова под артиллерийским обстрелом. Сейчас Киевский район. Прошу всех быть осторожными, соблюдать правила двух стен", — написал Терехов.

Отметим, что в Харькове в 23:02 снова объявили о воздушной тревоге.

Напомним, в Харькове снаряды прилетели в дом и на детскую площадку, один человек погиб, восемь ранены.

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