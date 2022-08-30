Россияне из артиллерии снова обстреляли Харьков: в многоэтажке вспыхнул пожар

Из-за вражеских обстрелов в городе вспыхнула многоэтажка.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Артобстрел Киевского района. Несколько "прилетов". Пожар в многоэтажке", – написал Терехов.

Напомним, Россия утром 30 августа обстреляла центральную часть Харькова из артиллерии . По предварительной информации, зафиксировано восемь прилетов. Есть погибшие и пострадавшие.

В результате утренних обстрелов оккупантами Харькова количество раненых возросло до 11. Жертвами вражеской атаки стали четыре человека.

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