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Россияне из артиллерии снова обстреляли Харьков: в многоэтажке вспыхнул пожар

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Россияне из артиллерии снова обстреляли Харьков: в многоэтажке вспыхнул пожар

Фото: Олег Синєгубов

Российские оккупанты во вторник, 30 августа, артиллерией обстреляли Харьков.

Из-за вражеских обстрелов в городе вспыхнула многоэтажка.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Артобстрел Киевского района. Несколько "прилетов". Пожар в многоэтажке", – написал Терехов.

Напомним, Россия утром 30 августа обстреляла центральную часть Харькова из артиллерии . По предварительной информации, зафиксировано восемь прилетов. Есть погибшие и пострадавшие.

В результате утренних обстрелов оккупантами Харькова количество раненых возросло до 11. Жертвами вражеской атаки стали четыре человека.

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