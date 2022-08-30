Россияне из артиллерии снова обстреляли Харьков: в многоэтажке вспыхнул пожар

Российские оккупанты во вторник, 30 августа, артиллерией обстреляли Харьков.
Из-за вражеских обстрелов в городе вспыхнула многоэтажка.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Артобстрел Киевского района. Несколько "прилетов". Пожар в многоэтажке", – написал Терехов.
Напомним, Россия утром 30 августа обстреляла центральную часть Харькова из артиллерии . По предварительной информации, зафиксировано восемь прилетов. Есть погибшие и пострадавшие.
В результате утренних обстрелов оккупантами Харькова количество раненых возросло до 11. Жертвами вражеской атаки стали четыре человека.
Читайте также:
- Оккупанты обстреляли Запорожье и еще 8 городов и сел области: били по гражданской инфраструктуре
- Оккупанты массированно обстреляли Николаев 16 ракетами С-300: 2 человека погибли, 24 ранены
- С домов срывало крыши и выбивало окна: последствия ракетных обстрелов города Сарны на Ровенщине