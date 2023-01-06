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Россияне из артиллерии ударили по подразделению ГСЧС в Херсоне: есть погибшие и раненые спасатели (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
2499
Время на прочтение
1 мин
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Россияне из артиллерии ударили по подразделению ГСЧС в Херсоне: есть погибшие и раненые спасатели (фото)

Фото: Сергей Крук

Среди спасателей есть жертвы.

Российская армия из артиллерии обстреляла подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсоне. Есть погибшие и раненые.

Об этом 6 января сообщил глава ГСЧС Сергей Крук.

Это вторая пожарная часть за два дня, которую обстрелял враг, нарушая все принципы и нормы международного права.

"Россияне в очередной раз подтвердили тот факт, что доверять им нельзя", – написал глава ГСЧС.

Накануне россияне обстреляли пожарную часть в Херсоне. В результате удара здание получило повреждения, люди не пострадали.

Фото: Сергей Крук / ©
Фото: Сергей Крук
Фото: Сергей Крук / ©
Фото: Сергей Крук
Фото: Сергей Крук / ©
Фото: Сергей Крук
Фото: Сергей Крук / ©
Фото: Сергей Крук
Фото: Сергей Крук / ©
Фото: Сергей Крук
Фото: Сергей Крук / ©
Фото: Сергей Крук

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Дата публикации
Просмотры
2499
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