Россияне из артиллерии ударили по подразделению ГСЧС в Херсоне: есть погибшие и раненые спасатели (фото)

Среди спасателей есть жертвы.
Российская армия из артиллерии обстреляла подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсоне. Есть погибшие и раненые.
Об этом 6 января сообщил глава ГСЧС Сергей Крук.
Это вторая пожарная часть за два дня, которую обстрелял враг, нарушая все принципы и нормы международного права.
"Россияне в очередной раз подтвердили тот факт, что доверять им нельзя", – написал глава ГСЧС.
Накануне россияне обстреляли пожарную часть в Херсоне. В результате удара здание получило повреждения, люди не пострадали.
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