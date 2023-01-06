Россияне из артиллерии ударили по подразделению ГСЧС в Херсоне: есть погибшие и раненые спасатели (фото)

Российская армия из артиллерии обстреляла подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсоне. Есть погибшие и раненые.

Об этом 6 января сообщил глава ГСЧС Сергей Крук.

Это вторая пожарная часть за два дня, которую обстрелял враг, нарушая все принципы и нормы международного права.

"Россияне в очередной раз подтвердили тот факт, что доверять им нельзя", – написал глава ГСЧС.

Накануне россияне обстреляли пожарную часть в Херсоне. В результате удара здание получило повреждения, люди не пострадали.

Фото: Сергей Крук

Фото: Сергей Крук

Фото: Сергей Крук

Фото: Сергей Крук

Фото: Сергей Крук

Фото: Сергей Крук

В Киеве во время ликвидации атаки дронов пострадали два спасателя - председатель ГСЧС Сергей Крук

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