Россияне из авиации обстреляли Бахмут и убили минимум одного человека: какая ситуация в Донецкой области

Россияне из авиации обстреляли Бахмут и убили минимум одного человека: какая ситуация в Донецкой области

За ночь российские оккупанты в Донецкой области совершали массовые обстрелы по всей линии фронта и удары по городам в тылу.

Больше всего от российского оружия сегодня пострадал Бахмут – там россияне совершили авиаобстрел.

Об этом 7 мая сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Точно известно об одном погибшем и есть основания считать, что итоговое количество жертв будет выше. В городе (ред. — Бахмути) полностью разрушены 2 частных дома, повреждены — 11 домов и помещения нескольких предприятий", — подчеркнул он.

Кириленко также отметил, что в Малотарановке под Краматорском ранения получили 2 человека, повреждены 7 жилых домов, магазин и клуб. По Дружковке россияне нанесли авиаудар – повреждены 4 многоэтажки, школа, автостоянка и помещение предприятия. К счастью, информации о пострадавших нет.

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По меньшей мере один человек получил ранения в Дробышеве под Лиманом. Под огнем тоже Константиновка – там последствия обстрелов уточняем. Всю ночь продолжались обстрелы на Светлодарском и Очеретинском направлениях. В Очеретино частично перебито электроснабжение.

Глава области также добавил, что к утру 7 мая россияне попытались атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях – обе атаки наши ВСУ отбили. На Марьинском направлении россияне привлекали авиацию, на Авдеевском – работают "Грады".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 73-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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