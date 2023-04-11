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Россияне из авиации обстреляли Запорожскую область

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
374
Время на прочтение
1 мин
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Россияне из авиации обстреляли Запорожскую область

Иллюстрационное фото / Фото: Telegram / Александр Старух

Российская авиация утром, 11 апреля, нанесла удары по городам Орехов и Гуляйполе в Запорожской области.

Российские оккупанты утром 11 апреля нанесли авиационные удары по Запорожской области.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава офиса президента Андрей Ермак.

"Российские самолеты Су-35 нанесли авиационные удары по городам Орехов и Гуляйполе в Запорожской области. Потери уточняются", — сообщил Андрей Ермак.

Напомним, что оккупационные власти Запорожской области опубликовали указ, по которому объявили оккупированный Мелитополь областной столицей. Так называемый глава города Евгений Балицкий заявил, что это временная мера, пока Запорожье не станет частью России.

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Дата публикации
Просмотры
374
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