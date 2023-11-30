Россияне из беспилотника ударили по Бериславу в Херсонской области: у людей тяжелые ранения и контузии

Российские оккупанты из беспилотника атаковали гражданских в Бериславе на Херсонщине.

В Бериславе Херсонской области 30 ноября россияне ударили вблизи административного здания. Есть тяжело раненые.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Около 14:00 оккупанты сбросили взрывной предмет возле административного здания. 22-летний парень получил взрывную травму, контузию и ранение ноги. Тяжелое ранение шеи и головы диагностировали у 37-летнего мужчины. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице. Им оказывают медицинскую помощь", – сообщили в ОВА.

Напомним, российские войска обстреляли село Дарьевка Херсонской области в ночь на 30 ноября, ранив четырех человек.

Кроме того, 30 ноября российская армия по артиллерии обстреляла Садовое вблизи Херсона. Погибли три человека.

Это произошло на фоне информации Института изучения войны (ISW), что украинские силы на левом берегу Днепра в Херсонской области продвинулись возле Кринок.

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