Россияне из "Градов" и тяжелой артиллерии ударили по магазинам и предприятиям в Никополе: много раненых (фото)

Россияне в очередной раз атаковали Днепропетровщину.
Российская террористическая армия в понедельник, 11 сентября, дважды обстреляла город Никополь Днепропетровской области. оккупанты попали в магазин и частные предприятия. Пострадали трое мужчин.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Оккупанты 11 сентября дважды обстреляли Никополь из "Градов" и тяжелой артиллерии. Ранения получили трое мужчин, они находятся в состоянии средней тяжести.
"Пострадали три человека. Это мужчины 24, 47 и 56 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Все в больнице в состоянии средней тяжести. Разбиты магазин, частное и пищевое предприятия. Пострадали учебное заведение, хозяйственные постройки и авто", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью и утром россияне атаковали Днепропетровщину ударными беспилотниками, управляемыми ракетами из самолетов тактической авиации и артиллерией. ПВО сбило над областью 11 беспилотников типа "Shahed-131/136".
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