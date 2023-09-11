Россияне из "Градов" и тяжелой артиллерии ударили по магазинам и предприятиям в Никополе: много раненых (фото)

Россияне в очередной раз атаковали Днепропетровщину.

Российская террористическая армия в понедельник, 11 сентября, дважды обстреляла город Никополь Днепропетровской области. оккупанты попали в магазин и частные предприятия. Пострадали трое мужчин.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Оккупанты 11 сентября дважды обстреляли Никополь из "Градов" и тяжелой артиллерии. Ранения получили трое мужчин, они находятся в состоянии средней тяжести.

Обстрел Никополя 11 сентября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

"Пострадали три человека. Это мужчины 24, 47 и 56 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Все в больнице в состоянии средней тяжести. Разбиты магазин, частное и пищевое предприятия. Пострадали учебное заведение, хозяйственные постройки и авто", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Никополя / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, ночью и утром россияне атаковали Днепропетровщину ударными беспилотниками, управляемыми ракетами из самолетов тактической авиации и артиллерией. ПВО сбило над областью 11 беспилотников типа "Shahed-131/136".

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