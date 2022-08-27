Россияне из "Градов" и "Ураганов" обстреляли Днепропетровщину: в ОВА показали последствия атак

Российские войска семь раз ударили по Никопольскому району и трижды – по Криворожскому. Оккупанты наносили удары с артиллерии, "Градов" и "Ураганов".

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Никопольском районе под огонь попали три общины. По словам руководителя областей, оказалось без погибших и пострадавших.

В город Никополь прилетели см снарядов из тяжелой артиллерии. В результате атаки изуродовано около десяти частных домов, учебный центр и линии электропередач. Без света осталось около пяти тысяч семей. Аварийные бригады продолжают работу. Им удалось вернуть электроэнергию почти в половину домов.

На Марганецкую и Красногригорьевскую общины русские войска направили более 20 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. В результате враждебных действий есть повреждение жилья.

По Криворожскому району россияне стреляли из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Попали по дачному массиву и энергетическому предприятию в Зеленодольском обществе. По словам Резниченко, есть разрушение, но обошлось без пострадавших.

Напомним, начались 185 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Оккупанты пытались наступать на нескольких направлениях: на Харьковском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском. Впрочем, противник желаемого успеха не добился. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба.

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