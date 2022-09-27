Россияне из "Градов" обстреляли Сумщину: зафиксировано 18 "прилетов"

Оккупанты продолжают обстрелы Сумской области.
В понедельник вечером, 26 сентября россияне ударили из "Градов" по Шалыгинской громаде Сумской области, зафиксировано 18 "прилетов".
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.
А сегодня утром, 27 сентября, по территории Шалыгинской громады прилетело 3 мины.
По словам Живицкого, враг также использовал автоматическое оружие.
Напомним, россияне 26 сентября вечером снова обстреляли Славянск Донецкой области.
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