Россияне из минометов обстреляли пограничное село Сеньковка на Черниговщине

Россияне из минометов обстреляли пограничное село Сеньковка на Черниговщине

Пострадавших среди граждан и пограничников нет.

Российские войска в пятницу, 15 апреля, атаковали село Сеньковка в Черниговской области.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Деревня в области расположена на границе с Российской Федерацией.

"На Черниговщине враг коварно атакует позиции пограничников. Сегодня в 08:25 и в 09.00 с территории России зафиксирован минометный обстрел местности прилегающей к государственной границе Украины в районе населенного пункта Сеньковка", — говорится в сообщении пограничников.

Отмечается, что 13 выстрелов произведены с территории страны-террориста России. По предварительной информации, пострадавших среди пограничников и местного населения нет, подчеркнули в ГНСУ. Впрочем, над местностью постоянно кружится вражеский беспилотник.

Как сообщалось, президент Зеленский считает битву за Донбасс самой тяжелой. Россия стягивает на восток Украины свои войска. Донбасс стал центром эскалации, а события там повлияют на ход этой войны, подчеркнул глава государства.

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