Россияне из ракет, "Градов" и авиации обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области (фото)

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 26 ударов по Донецкой области.

Под ударом войск агрессорки России находились 12 населенных пунктов: города Авдеевка, Бахмут, Торецк, Славянск, Николаевка, Красногоровка, поселки Северное, Нелиповка, села Карловка, Опросное, Константинополь, Щербиновка. В частности, Авдеевка выдержала девять вражеских атак.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Оккупанты атаковали мирное население по авиации, артиллерии, танкам, "Градам" и ракетам. Армия русской Федерации разрушила и повредила 20 жилых домов, школу, санаторий, ЛЭП.

К слову, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за прошедшие сутки, 23 августа, россияне убили одного мирного жителя Бахмута. Кроме того, два человека получили ранения.

Полицейские собрали доказательства каждого военного преступления России. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по статье "нарушение законов и обычаев войны".

Как сообщалось, 24 августа в Черкасской области во время воздушной тревоги ВСУ сбили ракету российских кафиров.

Следует отметить, что в Полтавской области зафиксированы прилеты. Российская армия около 11 часов ударила ракетами по Миргороду. Зафиксировано четыре прилета по инфраструктуре.

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