Россияне из РСЗО мощно обстреливали Днепропетровщину и ракетами бомбили Харьковщину: какая ситуация в регионах 7 августа

В Украине ночь на 7 августа прошла относительно спокойно на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, а также Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Чернигов, Киевской и Житомирской областях.

Российские оккупанты продолжили обстреливать Днепропетровщину, Харьковщину, Луганщину и Донецкую область, Николаевщину. В Херсонской области, которую временно захватили россияне, в течение всего дня, 6 августа, продолжались боевые действия.

О ситуации в регионах сообщили в Офисе президента.

Днепропетровщина

Российские войска ночью обстреляли Никопольский и Криворожский районы. Из "Градов" армия РФ ударила по Никопольскому району. В Марганце двое пострадавших, один человек в больнице. В городе повреждены 48 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, автобусная остановка.

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Кроме того, из-за обстрелов РФ выведен из строя электросеть. Несколько тысяч горожан без света.

В Красногригорьевской громаде обошлось без жертв и разрушений.

Криворожский район россияне обстреляли из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Ударили по двум громадам — Апостоловской и Зеленодольской. Без пострадавших и разрушений.

Харьковщина

За прошедшие сутки в Харькове зафиксировано 4 взрыва. Утром две ракеты попали в Индустриальный район, на территорию завода. Одна ракета россиян попала в Немышлянский район, повреждена критическая инфраструктура.

Еще одна ракета прилетела в Новобаварский район. Там она попала в землю возле здания суда.

В области россияне обстреливали Изюмский, Харьковский, Богодуховский, Чугуевский районы. Есть попадания по открытым территориям, домовладениям, хозяйственным постройкам. Пострадавших предварительно нет.

Луганщина

Войска РФ трижды вели штурмовые действия, за каждую из которых атаковали сразу с нескольких сторон. В частности, оккупанты вели наступление вблизи Верхнекаменского, но из-за сопротивления ВСУ вынуждены были отступить.

12 раз россияне применяли ствольную артиллерию, еще четыре – реактивную. Такое же количество раз привлекали минометчиков, нанесли два ракетных удара.

Населенные пункты, вокруг которых лежит линия фронта, обстреляны оккупантами из всех видов вооружения, в том числе из танков. Шесть ударов произведены штурмовой и армейской авиацией врага.

Донецкая область

За минувшие сутки россияне обстреляли Бахмут, Авдеевку, Железное, Соледарь, с. Первомайское, пгт. Южное, пгт. Нью-Йорк, с.Новоселовка, с.Сонцовка. Поврежден пешеходный мост, 5 частных жилых домов, одна многоэтажка,

складское помещение, хозяйственное сооружение.

Ночью и утром ракетный удар по Кураховому, "Ураганом" в Славянске повреждены дома в частном секторе.

С пяти утра россияне вели обстрелы по всей линии фронта вокруг Авдеевки. Также россияне устроили массированный артобстрел города.

За сутки в области – 5 убитых, 8 раненых гражданских.

Николаевщина

Утром в Николаеве снова раздавались взрывы. Подробная информация уточняется.

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Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. За прошедшие сутки обстрелы подверглись пгт Березнеговатое. Один человек погиб и пятеро ранены. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Продолжаются обстрелы за пределами населенных пунктов Широковского общества. Подробная информация уточняется.

Ночью обстрелы подверглись с. Лагерь Бужской громады, в результате чего разрушены три жилых дома. По предварительной информации, без жертв.

Херсонщина

Боевые действия в регионе продолжались в течение всего дня. ВСУ продолжают наносить удары по составам и позициям оккупантов и местных коллаборантов. Напряженная ситуация во всех районах области.

Главной темой на всех пропагандистских ресурсах остается проведение фейкового "референдума". Представители оккупационных властей активно ездят общинами Херсонщины и агитируют за присоединение к России.

Напомним, Волкер заявил, что Россия использовала уже 50% своих ресурсов на войне.

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