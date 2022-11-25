Россияне из РСЗО обстреляли Очаковскую громаду: один человек получил контузию, повреждены дома

В ночь на 25 ноября российские оккупанты из РСЗО обстреляли Очаковскую громаду.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ночью, 25 ноября, с 00:08 враг наносил удары с РСЗО по портовой акватории и населенному пункту Очаковской громады. В результате чего один человек получил контузию. Повреждены жилые дома, среди них — один многоэтажный. Подробная информация уточняется", — написал он.

Ким также добавил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Более того, по словам мэра Николаева Александра Сенкевича, в город начали постепенно подавать воду, утром возобновлено электроснабжение насосных станций.

Напомним, 23 ноября РФ в очередной раз атаковала Украину ракетами и попала в объекты критической инфраструктуры. После чего ряд населённых пунктов остались без света. В Киеве и области враг попал также в жилые дома, погибли гражданские люди. Столица после обстрелов также оказалась в полном блекауте, исчезли вода и связь.

Стоит отметить, что украинская ПВО уничтожила 5 беспилотников и 51 из 70 ракет, выпущенных по Украине.

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