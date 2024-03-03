Россияне из самолета тактической авиации выпустили ракету по Одесской области: детали

В воскресенье, 3 марта, около полудня, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Одесской области. Воздушная цель утратила боевую способность над морем.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"Около полудня с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, в направлении южных районов области (враг – Ред.) выпустил ракету Х-31П", – говорится в сообщении.

Военные подчеркивают, что россияне продолжают тактику точечных ракетных ударов. Таким образом, они испытывают и разведывают системы противовоздушной обороны Украины.

К слову, воздушная тревога в Одесской области продолжалась с 11:53 до 12:12. ПС ВСУ сообщали о ракетной опасности.

Напомним, утром 3 марта Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб российской авиацией в Донецкой и Запорожье. В ряде областей была объявлена тревога.

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