Россияне из Северодонецка вывозят украденное имущество и автомобили — Генштаб

Российские захватчики из оккупированного города Северодонецк Луганской области вывозят награбленное имущество и автомобили.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"По уточненной информации, из города Северодонецк Луганской области российские оккупанты вывозят награбленное имущество и угнанные автомобили. Мародерство происходит под прикрытием и в сопровождении представителей оккупационных так называемых органов государственной безопасности", — говорится в сообщении.

Мародерство и российская оккупационная армия

Российские военные на захваченных украинских территориях занимаются массовым мародерством. Россияне воруют из квартир украинцев бытовую технику, мебель и даже унитазы.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне из оккупированного Лисичанска вывозят имущество местных жителей.

Во время оккупации города Изюм в Харьковской области российские оккупанты грабили заброшенные квартиры горожан. Среди лишившихся своего имущества и заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин. Так, свои наушники фирмы Apple чиновник обнаружил в 2000 км от своего дома.

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