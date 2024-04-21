Россияне из "Смерча" ударили по Украинску на Донетчине: есть жертва, раненые и разрушения — подробности

В Украинске повреждены шесть многоквартирных жилых домов.

Оккупационная армия России утром 21 апреля, вероятно, из РСЗО "Смерч", обстреляла город Украинск на Донетчине — погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Российские войска обстреляли Украинск в 8:30 утра – в результате попадания возле дома погибла 82-летняя женщина. Кроме того, получили травмы разной степени тяжести четверо мужчин в возрасте от 21 до 53 лет. Пострадавшим с ушибами и осколочными ранениями оказана квалифицированная медицинская помощь.

Также повреждены шесть многоквартирных жилых домов.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, село Роботино на Запорожье разрушено оккупантами – вид населенного пункта сняли на видео с дрона.

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