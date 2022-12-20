Россияне из танков и артиллерии ударили по Херсонщине, есть жертвы: стали известны детали

Российские оккупанты из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и ракет обстреливали Херсонскую область. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона, а также очередные оккупанты обстреляли здание Херсонской ОГА.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также по области нанесен ракетный удар", — говорится в сообщении.

По его данным, россияне бомбили частные и многоквартирные дома Херсона, объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, здание Херсонской ОГА.

В результате вражеских атак были жертвы среди гражданского населения. Так, за минувшие сутки оккупанты убили двух человек, трое получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, в День святого Николая оккупанты обстреляли Херсон.

После вражеских обстрелов в городе исчез свет.

Днем ранее, 18 декабря, россияне устроили по центру Херсона. Пострадали люди.

Также стало известно, что военные РФ полностью разграбили коллекцию вин исторического шато в Херсонской области, которую собирали несколько поколений виноделов.

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