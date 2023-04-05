Россияне из танков обстреляли поселок в Донецкой области: есть жертвы (фото)

Российская армия в среду, 5 апреля, обстреляла поселок Большая Новоселка в Донецкой области. В результате вражеской атаки есть жертва.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Враг осуществил танковый обстрел пгт. Великая Новоселка, попал по гражданским", — говорится в сообщении Ермака.

По словам представителя ОП, сейчас известно о по меньшей мере одного погибшего и 2 раненых местных жителей.

Фото: Андрей Ермак/Facebook

Напомним, 2 апреля российская армия обстреляла Константиновку в Донецкой области. Враг ударил утром по центральной части города. Выявлены шесть погибших и одиннадцать пострадавших.

Читайте также:

В Константиновке уже пол часа раздаются взрывы - прямое включение с места прилетов