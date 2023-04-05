Россияне из танков обстреляли поселок в Донецкой области: есть жертвы (фото)

Оккупанты ударили по мирному населению.
Российская армия в среду, 5 апреля, обстреляла поселок Большая Новоселка в Донецкой области. В результате вражеской атаки есть жертва.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Враг осуществил танковый обстрел пгт. Великая Новоселка, попал по гражданским", — говорится в сообщении Ермака.
По словам представителя ОП, сейчас известно о по меньшей мере одного погибшего и 2 раненых местных жителей.
Напомним, 2 апреля российская армия обстреляла Константиновку в Донецкой области. Враг ударил утром по центральной части города. Выявлены шесть погибших и одиннадцать пострадавших.
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