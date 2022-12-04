Россияне из танков обстреляли село в Херсонской области: погиб мужчина, его жена — в реанимации

Медики спасают потерпевшую.
Россияне 3 декабря из танков обстреляли село Республиканец в Херсонской области. Из-за атаки на месте трагедии погиб мужчина, его жена находится в реанимации.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
По его данным, российские оккупанты из танков обстреляли село Республиканец Миловской громады Херсонщины. Из-за атаки пострадали супруги — муж погиб на месте трагедии, его жену госпитализировали.
"Пострадавшую женщину с тяжелыми ранениями доставили в больницу в Кривом Роге. В настоящее время она находится в реанимационном отделении, ей предоставляется необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Ситуация в Херсонской области
После деоккупации части Херсонщины российские оккупанты продолжают терроризировать местных жителей. Оккупанты регулярно обстреливают Херсон и другие населенные пункты.
По данным Херсонской ОВА, 3 декабря оккупанты били по Херсонщине 46 раз, под поражением — жилищный фонд и инфраструктура Херсона. Враг гнал из артиллерии, танков, минометов, РСЗО по мирным населенным пунктам области.
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