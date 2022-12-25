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Россияне из танков открыли огонь по Купянщине: погиб мужчина, его жена в больнице (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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© Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов

Оккупанты обстреливали из минометов, артиллерии и танков Харьковскую область.

Российские оккупанты продолжают стрелять по населенным пунктам Харьковской области — в результате обстрелов РФ снова есть жертва.

Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

По его данным, оккупанты в течение 24 декабря из минометов и артиллерии обстреливали районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Кудеевка, Гоптовка, Стрелка, Красное, Терновая, Старица, Огирцево, Волчанск, и другие.

На Купянском направлении армия РФ обстреляла из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Купянск, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Крахмальное.

В результате дневных артиллерийских обстрелов оккупантов в селе Подолы в Купянском районе погиб мужчина 72 лет. Его жена 74 лет получила ранения, госпитализирована в больницу. Состояние пострадавшей среднее.

Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенного пункта Лиман Первый, что в Дворичанской громаде.

Напомним, 24 декабря враг нанес по приграничью Сумщины 87 ударов.

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Дата публикации
Просмотры
390
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