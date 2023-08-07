Россияне из тяжелой артиллерии ударили по Никополю: погиб 36-летний мужчина, фото с места обстрела

Россияне повредили дома и автомобили в городе.

Российская террористическая армия в понедельник, 7 августа, из тяжелой артиллерии обстреляла Никополь Днепропетровской области. Оккупанты убили 36-летнего мужчину.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и Офис генерального прокурора.

Российские террористы с утра обстреливают Никополь из тяжелой артиллерии. оккупанты убили 36-летнего мужчину.

"Еще один житель города пострадал. Ему 68 лет. Состояние удовлетворительное, поэтому будет лечиться дома. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто. Избиты газопровод и линии электропередач", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Никополя / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

В Офисе генерального прокурора добавили, что начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Последствия обстрела Никополя / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что в течение прошлой недели ситуация на юге Украины оставалась сложной, противник проходит свои позиции в три слоя, а также укрепляет и бетонирует господствующие ключевые для них высоты для противостояния контрнаступлению ВСУ.

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