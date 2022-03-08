Россияне из Украины рассказывают родным о боях без сожаления, а от них получают призывы к геноциду

Хотя солдаты часто говорят, что не понимают, почему они здесь и хотят выжить.
Напуганные войной русские оккупанты жалуются родственникам, что их бросили на произвол судьбы, на постоянные обстрелы и что не могут спать. В перехваченных и записанных телефонных разговорах они хвастаются тем, как убивают и грабят, одновременно чувствуют себя обманутыми и призывают не верить российской пропаганде. А их жены и матери на это призывают убивать украинцев дальше, потому что мы, мол, наркоманы и фашисты.
Перехваченные телефонные разговоры собрала ТСН.
На одном из складов в Ирпене, под Киевом, местные нашли российскую парадную форму. Захватчики планировали парад в столице Украины в честь своей скорой победы. Но вместо этого попали в ад: «Мы здесь ехали, по трассе гробы лежат, написано: «Добро пожаловать в ад!», — слышно из разговора, который удалось перехватить.
- Уж настолько, бл*, достало! Эта война, непонятно вообще, за что воюем, нах*! Нас никто не прикрывает, нас гонят танки, как пушечное мясо, мы на колесиках своих х**им. У нас 10 машин вчера сожгли нах*, один водитель только выжил, остальные сожгли на месте. Ехал Рома Коробок, как в*али с какой-то х*ни американской, даже тел нет, раз*ет здесь все вообще!
– С вашей стороны есть потери?
- Ну, конечно есть, и 200-е. У нас ни авиации, ни х*, никто не поддерживает. Мы, как эти, пушечное мясо, нах*... Я буду делать все, чтобы вернуться домой. Вернусь, уволю, нах*.
Во всех этих разговорах ни капли сострадания к украинцам, только страх за себя. И удивление от того, какое яростное сопротивление встретили в Украине.
- Здесь, Серый, пиз* вообще! Села горят, дети эти, машины, вообще все подрываем! …Сами стреляли, взрывали, расстреливали!
- Что там по выплатам, настроение поднимают?
– Да, 52 доллара в день. Я е*ал, приеду, увольняться буду.
– Соляры мало осталось, боеприпасов мало осталось.
– Население? Гражданское?
– Ты что, у всех автоматы! Мы вчера ехали – туда от пуль!
Своим близким путинские воины говорят, телевизор им лжет, никакой победы они здесь не одержали, их буквально громят в Украине.
– Что там, как вообще?
– Да вообще, полная задница. Думали, вчера ляжем бандой всей. Как артиллерия начинает ху*ть!
– Погибают люди?
- Да, дох* уже... Путин, бл*, гандон. Мы сюда ехали только на учебу. Учения прошли, поезжай сюда в Украину через Беларусь. И не откажешься.
– Почему не откажешься?
– Могут посадить.
– Командиры с вами?
- Да, с нами сами уже говорят, приедем, Даст Бог, уволимся. Мне уже пох* вообще на эти доллары. Главное, домой приехать.
*
- Что-то все ху*о с нашей стороны? Что там выходит, оставили вас или что?
– Ну, значит, не могут к нам прорваться. Маме-папу позвонил, слезы не могу удержать вообще, нах*.
*
– Я в жизни столько трупов не видел! Здесь все выключено, связи нет. Магазин грабанул, телефон нашли и вот звоним из него.
Из этих разговоров понятно, насколько деморализованы россияне, которые ехали сюда в надежде быстро победить. Теперь мечтают только о том, чтобы выбраться живыми.
- По нас хуя*и, мы ото всех бежали сами. Еб* сверху, с воздуха летело, бл*, артиллерия их ху*ла. Бежали, бл*, нах*. Здесь уже пацаны просыпаются, кричат во сне, бл*. ...Здесь такая бойня вообще... Один вчера солдат ко мне пришел, трясется, говорит: «Я не могу, бл*». Я его вчера в полночь успокаивал. Здесь жестко, я никогда такого не видел.
*
– Россия сама напала на Украину, зачем я не понимаю. Мы точно здесь до мая, это 100%
– Почему?
– Ну, потому что. Некого менять, людей нет, война идет.
Многие размышляют над тем, чтобы убежать. Но их запугивают и командиры, и собственные родственники. Говорят, за дезертирство обещают посадить пожизненно.
– Ванька, если тебя вытаскивать, у тебя будет – измена родины, тебе 20 лет дадут или пожизненно.
- Ни*я себе!
– Этот Герцен, командир полка Уссурийского говорит: «Ты его не увидишь, 20 лет или пожизненно». Я говорит: "Они согласия не давали!" А он говорит: «Вот у меня пачка бумаг, все подписи».
– Мам, я ничего не подписывал! Ху* с ним, будем сидеть здесь.
- Вань, мы ничего не можем поделать...
Лишь иногда в этих разговорах можно услышать радостные ноты, когда россияне хвалятся, что сумели что-нибудь украсть.
- Коньяк здесь пил за 7 тысяч нах*. У одного днюха, ху*. Пошли, чуть-чуть помародерничали.
- Надо не чуть-чуть, а на по полной, бл*!
*
– Вы магазин взяли просто так?
– Да, а ху*, я еще мешок денег взял! Нам кадыровцы помогают. Я только в кино такое видел, страшно нах*!
*
- Сыночек, ну как там у тебя?
- Ну как, тяжело...
- Ты че, плачешь? Ну, ты держись, ты ведь у нас мужик, тебе 29 лет.
Мужчины на том конце реагируют на рассказы побитых путинских воинов сдержанно. Зато жены и матери словно их не слышат. Именно русские женщины призывают продолжать убивать, не жалеть ненавистных украинцев.
– Я вчера машину расстрелял…
- Правильно, стреляй их, чтобы не в тебя, наркоманы, фашисты йоб*!
- Вчера магазин обворовал... Город разрушен, все такое сломано, жаль.
- Ненавидят одних нас, Россия-говна. Это не Россия, а Путин бл*, а люди при чем здесь, нормальные?
*
– А чего войска никакие не поднимают, мы помощи ждем! Ни в зад, ни вперед вообще, мы в 16 км
– От Киева?
– Да.
- Еба* туда, чтобы они там перевернулись вообще!
А вот разговор одного из пленных с матерью. Россиянка слушает своего сына, но явно ему не верит, потому что телевизору веры у нее больше.
Гробы с убитыми едут в Россию сплошным караваном, жалуются россияне. Ради чего сражаются, они уже не понимают. В Украине они не увидели ничего из того, что им втолковала путинская пропаганда.
-У нас здесь пачками трупы везут! В Улан-Удэ. Ты самое главное мне скажи, видел ли ты базы НАТО?
- Нет пока.
- У нас здесь рассказывают, что базы НАТО одна за другой разбомбливают!
- Да это все поз*, не верь там, что вам там показывают, это вообще ху*.
А из дома тоже новости не очень.
– Сколько доллар сейчас?
– 120!
– Еб*и!
- Полностью весь европейский товар запретили, визы запретили во все страны, нам короче, сделали, как в Северной Корее железный занавес.
- Йо**.
Сознательно глухие и слепые рядовые россияне пересказывают друг другу путинские фейки. Не понимают, за что их наказывает цивилизованный мир. Но ни в одном из этих перехваченных разговоров не слышно жаль от преступлений, которые устроило путинское воинство в Украине.