Россияне из Украины рассказывают родным о боях без сожаления, а от них получают призывы к геноциду

Россияне из Украины рассказывают родным о боях без сожаления, а от них получают призывы к геноциду

Хотя солдаты часто говорят, что не понимают, почему они здесь и хотят выжить.

Напуганные войной русские оккупанты жалуются родственникам, что их бросили на произвол судьбы, на постоянные обстрелы и что не могут спать. В перехваченных и записанных телефонных разговорах они хвастаются тем, как убивают и грабят, одновременно чувствуют себя обманутыми и призывают не верить российской пропаганде. А их жены и матери на это призывают убивать украинцев дальше, потому что мы, мол, наркоманы и фашисты.

Перехваченные телефонные разговоры собрала ТСН.

На одном из складов в Ирпене, под Киевом, местные нашли российскую парадную форму. Захватчики планировали парад в столице Украины в честь своей скорой победы. Но вместо этого попали в ад: «Мы здесь ехали, по трассе гробы лежат, написано: «Добро пожаловать в ад!», — слышно из разговора, который удалось перехватить.

- Уж настолько, бл*, достало! Эта война, непонятно вообще, за что воюем, нах*! Нас никто не прикрывает, нас гонят танки, как пушечное мясо, мы на колесиках своих х**им. У нас 10 машин вчера сожгли нах*, один водитель только выжил, остальные сожгли на месте. Ехал Рома Коробок, как в*али с какой-то х*ни американской, даже тел нет, раз*ет здесь все вообще!

– С вашей стороны есть потери?

- Ну, конечно есть, и 200-е. У нас ни авиации, ни х*, никто не поддерживает. Мы, как эти, пушечное мясо, нах*... Я буду делать все, чтобы вернуться домой. Вернусь, уволю, нах*.

Во всех этих разговорах ни капли сострадания к украинцам, только страх за себя. И удивление от того, какое яростное сопротивление встретили в Украине.

- Здесь, Серый, пиз* вообще! Села горят, дети эти, машины, вообще все подрываем! …Сами стреляли, взрывали, расстреливали!

- Что там по выплатам, настроение поднимают?

– Да, 52 доллара в день. Я е*ал, приеду, увольняться буду.

– Соляры мало осталось, боеприпасов мало осталось.

– Население? Гражданское?

– Ты что, у всех автоматы! Мы вчера ехали – туда от пуль!

Своим близким путинские воины говорят, телевизор им лжет, никакой победы они здесь не одержали, их буквально громят в Украине.

– Что там, как вообще?

– Да вообще, полная задница. Думали, вчера ляжем бандой всей. Как артиллерия начинает ху*ть!

– Погибают люди?

- Да, дох* уже... Путин, бл*, гандон. Мы сюда ехали только на учебу. Учения прошли, поезжай сюда в Украину через Беларусь. И не откажешься.

– Почему не откажешься?

– Могут посадить.

– Командиры с вами?

- Да, с нами сами уже говорят, приедем, Даст Бог, уволимся. Мне уже пох* вообще на эти доллары. Главное, домой приехать.

*

Перехваченные разговоры: о чем говорят россияне на войне в Украине

- Что-то все ху*о с нашей стороны? Что там выходит, оставили вас или что?

– Ну, значит, не могут к нам прорваться. Маме-папу позвонил, слезы не могу удержать вообще, нах*.

*

– Я в жизни столько трупов не видел! Здесь все выключено, связи нет. Магазин грабанул, телефон нашли и вот звоним из него.

Из этих разговоров понятно, насколько деморализованы россияне, которые ехали сюда в надежде быстро победить. Теперь мечтают только о том, чтобы выбраться живыми.

- По нас хуя*и, мы ото всех бежали сами. Еб* сверху, с воздуха летело, бл*, артиллерия их ху*ла. Бежали, бл*, нах*. Здесь уже пацаны просыпаются, кричат во сне, бл*. ...Здесь такая бойня вообще... Один вчера солдат ко мне пришел, трясется, говорит: «Я не могу, бл*». Я его вчера в полночь успокаивал. Здесь жестко, я никогда такого не видел.

*

– Россия сама напала на Украину, зачем я не понимаю. Мы точно здесь до мая, это 100%

– Почему?

– Ну, потому что. Некого менять, людей нет, война идет.

Многие размышляют над тем, чтобы убежать. Но их запугивают и командиры, и собственные родственники. Говорят, за дезертирство обещают посадить пожизненно.

– Ванька, если тебя вытаскивать, у тебя будет – измена родины, тебе 20 лет дадут или пожизненно.

- Ни*я себе!

– Этот Герцен, командир полка Уссурийского говорит: «Ты его не увидишь, 20 лет или пожизненно». Я говорит: "Они согласия не давали!" А он говорит: «Вот у меня пачка бумаг, все подписи».

– Мам, я ничего не подписывал! Ху* с ним, будем сидеть здесь.

- Вань, мы ничего не можем поделать...

Лишь иногда в этих разговорах можно услышать радостные ноты, когда россияне хвалятся, что сумели что-нибудь украсть.

- Коньяк здесь пил за 7 тысяч нах*. У одного днюха, ху*. Пошли, чуть-чуть помародерничали.

- Надо не чуть-чуть, а на по полной, бл*!

*

– Вы магазин взяли просто так?

– Да, а ху*, я еще мешок денег взял! Нам кадыровцы помогают. Я только в кино такое видел, страшно нах*!

*

- Сыночек, ну как там у тебя?

- Ну как, тяжело...

- Ты че, плачешь? Ну, ты держись, ты ведь у нас мужик, тебе 29 лет.

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Мужчины на том конце реагируют на рассказы побитых путинских воинов сдержанно. Зато жены и матери словно их не слышат. Именно русские женщины призывают продолжать убивать, не жалеть ненавистных украинцев.

– Я вчера машину расстрелял…

- Правильно, стреляй их, чтобы не в тебя, наркоманы, фашисты йоб*!

- Вчера магазин обворовал... Город разрушен, все такое сломано, жаль.

- Ненавидят одних нас, Россия-говна. Это не Россия, а Путин бл*, а люди при чем здесь, нормальные?

*

– А чего войска никакие не поднимают, мы помощи ждем! Ни в зад, ни вперед вообще, мы в 16 км

– От Киева?

– Да.

- Еба* туда, чтобы они там перевернулись вообще!

А вот разговор одного из пленных с матерью. Россиянка слушает своего сына, но явно ему не верит, потому что телевизору веры у нее больше.

Гробы с убитыми едут в Россию сплошным караваном, жалуются россияне. Ради чего сражаются, они уже не понимают. В Украине они не увидели ничего из того, что им втолковала путинская пропаганда.

-У нас здесь пачками трупы везут! В Улан-Удэ. Ты самое главное мне скажи, видел ли ты базы НАТО?

- Нет пока.

- У нас здесь рассказывают, что базы НАТО одна за другой разбомбливают!

- Да это все поз*, не верь там, что вам там показывают, это вообще ху*.

А из дома тоже новости не очень.

– Сколько доллар сейчас?

– 120!

– Еб*и!

- Полностью весь европейский товар запретили, визы запретили во все страны, нам короче, сделали, как в Северной Корее железный занавес.

- Йо**.

Сознательно глухие и слепые рядовые россияне пересказывают друг другу путинские фейки. Не понимают, за что их наказывает цивилизованный мир. Но ни в одном из этих перехваченных разговоров не слышно жаль от преступлений, которые устроило путинское воинство в Украине.