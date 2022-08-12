Россияне из "Ураганов" обстреляли Днепропетровщину: стало известно о масштабах разрушений

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский и Криворожский районы на Днепропетровщине.

Россияне из "Ураганов" обстреляли районы Днепропетровской области. В результате чего повреждены многоэтажки, частные дома и здания предприятий.

Об этом сообщили в Нацполиции области.

Как стало известно, оккупанты 12 августа обстреляли Марганец. Там повреждены четыре многоэтажки, частные дома, здания, постройки трех предприятий и кафе.

"Также этой ночью город Никополь враг накрыл из ствольной артиллерии. Повреждения и разрушения получили 15 частных домов и автомобили. Окончательная информация по разрушениям, повреждениям и пострадавшим уточняется. Ночью оккупанты обстреляли приграничные территории Зеленодольской общины. В результате повреждены три жилых дома. К счастью, обошлось без пострадавших", – рассказали в Нацполиции области.

Там также добавили, что на месте работают правоохранители, собирающие вещественные доказательства и документирующие каждое военное преступление.

“По этим фактам российской агрессии против мирного населения правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (“Нарушение законов и обычаев войны”) Уголовного кодекса Украины”, — подчеркнули в полиции.

Напомним, что оккупанты с территории России массово обстреливают приграничья Сумщины и Черниговщины.

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