Россияне из "Ураганов" обстреляли Харьков: погибли 4 человека, еще 14 ранены (фото)

Россияне из "Ураганов" обстреляли Харьков: погибли 4 человека, еще 14 ранены (фото)

Захватчики 19 апреля обстреляли Московский район Харькова.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 19 апреля 2022 года около 13:20 российские военнослужащие обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Московский район Харькова.

В результате обстрела погибли 4 человека. Еще 14 мирных жителей ранены. Были повреждены более 10 жилых домов, гаражи и супермаркет.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Обстрел Харькова россиянами 19 апреля (6 фото)

Напомним, что российские оккупанты частично блокируют Харьков и попытались наступать южнее Изюма.

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