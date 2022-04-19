Россияне из "Ураганов" обстреляли Харьков: погибли 4 человека, еще 14 ранены (фото)

Захватчики 19 апреля обстреляли Московский район Харькова.
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков, в результате чего погибли четыре человека.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, 19 апреля 2022 года около 13:20 российские военнослужащие обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Московский район Харькова.
В результате обстрела погибли 4 человека. Еще 14 мирных жителей ранены. Были повреждены более 10 жилых домов, гаражи и супермаркет.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Напомним, что российские оккупанты частично блокируют Харьков и попытались наступать южнее Изюма.
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