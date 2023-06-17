Россияне избирательно эвакуируют в РФ раненых: как оккупанты пытаются скрыть потери

Простых солдат в Россию не везут.

Россия всячески пытается скрыть потери, понесенные в войне в Украине. Именно поэтому на территорию РФ оккупанты решили эвакуировать на лечение только офицерский состав.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Тем временем сержантов и рядовых солдат независимо от тяжести и сложности ранения лечат на временно захваченных территориях Украины.

"Для обеспечения выполнения этого решения захватчики увеличивают количество койкомест в местах, используемых ими в качестве военных госпиталей", — сообщили в штабе.

По состоянию на 17 июня 2023 года ликвидировано 219 170 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 670 военных. Данные уточняются. Кроме того, россияне потеряли еще один вертолет. Также уничтожены 12 ракет.

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