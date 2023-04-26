Россияне изменили количество ракетоносителей в Черном море: сколько "Калибров" наготове

На боевом дежурстве в Черном море есть четыре корабля РФ.

По состоянию на 11:30 среды, 26 апреля, в Черном море количество ракетоносителей флота Российской Федерации сократилось до двух.

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ.

Отмечается, что в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре вражеских корабля. Среди них есть два носителя крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет до восьми ракет.

В Азовском море находится один вражеский корабль. В Средиземном море насчитывают до четырех российских корабля, из них один — носитель "Калибров" с залпом 16 ракет.

Напомним, в ВСУ сообщили, что не исключена угроза ракетных ударов и 1, 2 или 9 мая. Впрочем, не следует привязываться к сакральным датам. По словам Натальи Гуменюк, "враг коварен", еще имеет запас ракет и может нанести удары в неожиданный момент.

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