Россияне изменили логику ударов по Украине: Ермак рассказал, что теперь под угрозой

По словам Ермака, новая тактика россиян не работает, как геополитический шантаж.

В Офисе президента сообщили, что оккупационные войска изменили логику ударов по Украине. В частности, под опасностью гражданская инфраструктура.

Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак.

По его словам, поскольку украинским войскам удается уничтожить большинство враждебных БПЛА, наблюдается изменение логики атак окупантов.

"Логика действий россиян — террор, направленный на гражданскую инфраструктуру. Он не сработает, равно как и геополитический шантаж. Должны выстоять, вернуть все наши территории и наказать врага. Это наша историческая миссия", — отметил Ермак.

Отметим, в ночь на вторник, 28 марта, кафиры запустили в направлении Киева 10 беспилотников "Shahed". Предварительно силы ПВО уничтожили все воздушные цели.

В то же время в оперативном командовании "Юг" рассказали об изменении тактики врага . В настоящее время российское командование сделало ставку на авиацию.

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