Россияне изменили стратегию наступления на Угледар: эксперт рассказал о вероятном развитии событий

Захватив село Водяное возле Угледара, россияне попытались изменить стратегию, обходя город с флангов. Предыдущие лобовые атаки не принесли успеха и привели к большим потерям.

Об этом рассказал в комментарии "Фокусу" координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

Он сообщил, что за два года российское командование уже дважды наносило потери 155-й бригаде морской пехоты ВС РФ из-за лобовых атак на Угледар с южной стороны. Пока что враг меняет тактику и пытается обойти город с востока, стремясь добраться до трассы 0532 "Марьинка – Угледар". Поскольку эта дорога уже под контролем оккупантов, они планируют новое наступление на город одновременно с севера, востока и юга.

Пока такая ситуация в районе Угледара / Карта deepstatemap.live

По словам Коваленко, оборона Угледара в таких условиях может стать очень тяжелой. Особенно если российские войска начнут продвижение к западу от села Водяное, расположенное к северу от самого города. Однако, по словам эксперта, до полного окружения Угледара еще очень далеко.

"ВС РФ готовят комфортные условия для окружения города, процесс может длиться до двух месяцев", – сказал эксперт.

Напомним, 8 сентября в Deep State сообщили, что оккупанты захватили село Невельское на Донетчине.