Россияне изменили свою тактику в направлении Угледара: что известно

Враг не атакует ночью.
Российские войска изменили свою тактику в направлении Угледара Донецкой области. оккупанты прекратили ночью атаковать позиции ВСУ. В свою очередь, восстанавливают собственные силы.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Алексей Дмитрашковский.
"Если раньше они вели штурмующий огонь и постоянно работали подразделения ДРГ и штурмовые группы, то сегодня же наблюдается несколько иная тактика. Оккупанты ночью теперь пытаются восстанавливаться и пополнять свои резервы. Именно в этом и состоит их ночная смена тактики", — подытожил он.
По его словам, сейчас в направлении количество штурмовых действий колеблется от двух до четырех. Также россияне сменили тактику и в применении авиации.
"Вместо этого днем враг очень мощно применяет артиллерию, только за вчера на Донецком направлении противник использовал ее 223 раза. При этом штурмовых действий в районе Угледара и Марьянки было 16", — рассказал Дмитрашковский.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска держат оборону Бахмута, чтобы государство подготовилось к деоккупации своих территорий. По его словам, самая горячая ситуация на фронте – на Бахмутском и Угледарском направлениях. Силы обороны Украины держатся там и наносят врагу максимальные потери.
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