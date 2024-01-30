Россияне изменили тактику атак БПЛА: военный эксперт объяснил, чего хочет добиться враг

Российские кафиры изменили тактику атак беспилотниками, так что построенная система противодействия "Шахедам" Украины была действенной, достигался результат уничтожения дронов от 80 до 100%.

Об этом сказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире "Эспрессо".

По его словам, россияне постоянно меняют тактику применения дронов. Это обусловлено теми действиями, которые осуществляют Воздушные силы и в целом Силы обороны Украины, выстраивают систему обороны и действенную тактику противодействия подобным БПЛА.

Рябых заявил, что изменилась география вражеских ударов, а также процент поражения подобных дронов. Это, по словам эксперта, связано с изменением тактики их применения.

"Мы видим, что противник больше начал наносить удары по прифронтовым зонам, пытаясь решить собственные задачи. Это говорит о двух вещах. Во-первых, тактика и построенная система противодействия "шахедам" Украины была действенной, достигался результат уничтожения дронов от 80 до 100%". ", – объяснил Рябых.

По его словам, россияне уже поняли, что тратить дроны на подобные атаки им нецелесообразно, поэтому корректируют список целей, выбирают новые маршруты, где может находиться не такая действенная система ПВО.

"Проходя всю территорию Украины и сталкиваясь с мобильными группами, уже отработавшими тактику уничтожения этих дронов, эти группы довольно плотно рассредоточены по всей территории Украины как раз на тех маршрутах и путях, где противник применяет дроны. Противник вносит определенную тактику, чтобы сохранить, скажем да, потенциал и тех же "шахедов", и применить их по другим целям, где, по его мнению, меньшая защита", — добавил эксперт.

Однако, как он говорит, это все может проходить с одного раза, из двух.

"Тут идет такая философия войны и постоянного противодействия, когда одна сторона другая должна обойти, и, конечно, все учитывают сильные и слабые стороны друг друга и на подобную тактику будет найдено противодействие", — подытожил он.

Добавим, что в Херсонской области украинские бойцы уничтожили российскую боевую машину пехоты, которая пыталась поразить наши экипажи беспилотных авиационных комплексов. Операцию провели ночью.