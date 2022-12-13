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Россияне изменили тактику атак на Бахмутском направлении: карта боев

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Россияне изменили тактику атак на Бахмутском направлении: карта боев

Фото: Associated Press

В течение двух последних суток украинские войска отразили российские штурмы вблизи Бахмута

Российские оккупанты 11 и 12 декабря продолжили атаковать украинские позиции вокруг Бахмута. Группировка "Вагнера" и российские военные выделяют значительные ресурсы для поддержания интенсивности боев на данном участке фронта, но украинские силы продолжают контролировать город.

Об этом идет речь в сообщении американского Института изучения войны (ISW).

Российские войска изменили тактический подход к атакам в районе Бахмута и теперь используют для атак десантно-штурмовые подразделения вместо ротно-батальонных тактических групп, сообщил представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый.

В свою очередь в Генеральном штабе заявили, что в течение двух последних суток украинские войска отбили российские штурмы вблизи Бахмута и населенных пунктов к северо-востоку от Белогоровка, Верхнекаменского, Соледар, Бахмутского и Подгородного.

В свою очередь, российские источники утверждают, что им якобы удалось продвинуться вблизи Опытного (3 км к югу от Бахмута).

"Российский источник утверждал, что силы группы "Вагнера" атаковали неопределенные населенные пункты из района Андреевки (9 км к юго-западу от Бахмута) и утверждали, что бои продолжаются к востоку от Бахмута, отметив, что украинские силы не отступают из города. источник утверждал, что силы так называемой "ДНР" пытаются продвинуться к востоку в направлении Торецкая (23 км юго-западнее Бахмута) при поддержке артиллерии", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов считает, что оккупацию украинского Бахмута российская пропаганда покажет, будто это "взятие" Берлина во времена Второй мировой войны. Такая победа Путину необходима для новой волны мобилизации.

В свою очередь руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко назвал ситуацию в Бахмуте соломинкой для российских оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
3965
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