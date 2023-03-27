Россияне изменили тактику атак в Херсонской области - ОК "Юг"

Российские захватчики изменили тактику атак в Херсонской области, в частности начали использовать управляемые авиационные бомбы.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, благодаря Вооруженным силам Украины количество обстрелов освобожденной части Херсонской области со стороны окупантов уменьшилось.

"Если на прошлой неделе мы говорили о 90-100 обстрелах в сутки, то в последние дни это уже 60-50 обстрелов в сутки. Это существенное уменьшение обеспечено результативной работой по левому берегу. Мы пытаемся оттеснить врага как можно дальше, зачистить ту 30-километровую полосу из которой враг уже не сможет атаковать правобережье", — сказала Гуменюк.

Напомним, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан считает, что ротация россиян в Новой Каховке фактически является уходом кафиров, причем с награбленным имуществом.

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