Россияне изменили тактику ДРГ для проникновения в глубь Украины

ВСУ делают уже возможное, чтобы не дать российским ДРГ прорваться в глубь страны.
Российские диверсионно-разведывательные группы изменяют тактику, чтобы проникнуть в глубь территории Украины, используя рельеф местности.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник.
Вооруженные силы Украины отметили, что враг значительно нарастил использование ДРГ, но теперь россияне стали менять тактику и маршруты.
"Они меняют тактику, меняют количество групп, маршруты, и наш рельеф позволяет работать диверсионным, но наши противодиверсионные меры дают возможность своевременно их выявлять", — отметил представитель.
Он отметил, что ВСУ делают уже возможное, чтобы не дать российским ДРГ прорваться в глубь страны.
Напомним, ранее сообщалось, что пограничники фиксируют увеличение активности вражеских ВРГ в Сумской области.
Кроме того, мы ранее информировали, по какой области российские ДРГ пытаются прорваться в Украину.
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