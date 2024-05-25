Россияне изменили тактику ДРГ для проникновения в глубь Украины

ВСУ делают уже возможное, чтобы не дать российским ДРГ прорваться в глубь страны.

Российские диверсионно-разведывательные группы изменяют тактику, чтобы проникнуть в глубь территории Украины, используя рельеф местности.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник.

Вооруженные силы Украины отметили, что враг значительно нарастил использование ДРГ, но теперь россияне стали менять тактику и маршруты.

"Они меняют тактику, меняют количество групп, маршруты, и наш рельеф позволяет работать диверсионным, но наши противодиверсионные меры дают возможность своевременно их выявлять", — отметил представитель.

Он отметил, что ВСУ делают уже возможное, чтобы не дать российским ДРГ прорваться в глубь страны.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники фиксируют увеличение активности вражеских ВРГ в Сумской области.

Кроме того, мы ранее информировали, по какой области российские ДРГ пытаются прорваться в Украину.

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